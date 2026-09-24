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استاندار آذربایجان شرقی بر برنامه ریزی برای تولید حداکثری، افزایش ظرفیت تولید و بهره گیری از فناوریهای نوآورانه در شرکت سیمان صوفیان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در دیدار با فاضل عبیات عضو هیئت مدیره و معاون فنی و مهندسی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی مدیر عامل جدید شرکت سیمان صوفیان برای ارتقای فرآیندهای تولید اظهار کرد: استفاده از فناوریهای نو و تکنولوژیهای روز باید در برنامههای این مجموعه مورد توجه جدی قرار گرفته و ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید به شکل حداکثری مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت تداوم و پایداری فرآیند تولید در شرکت سیمان افزود: با برنامه ریزی مناسب توسط مدیریت جدید، ضمن حفظ ظرفیتهای موجود، برای افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهره وری برنامه ریزی شود.
سرمست همچنین با اشاره به اهمیت صنعت سیمان در اجرای طرحهای عمرانی، بر نقش این شرکت در پشتیبانی از طرح های عمرانی و توسعهای استان تاکید کرد و گفت: تامین نیاز طرح های عمرانی و همراهی با طرحهای توسعهای استان باید در دستور کار شرکت سیمان صوفیان قرار داشته باشد.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: بهره گیری از ظرفیتهای فنی و تخصصی، استفاده از فناوریهای نوین و توجه به افزایش بهره وری میتواند زمینه ساز تقویت جایگاه شرکت سیمان صوفیان در تامین نیازهای استان و کمک به پیشبرد طرح های عمرانی باشد.