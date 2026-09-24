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رمان «ضربه فنی» جدیدترین اثر فاطمه نفری برای گروه سنی نوجوان، در انتشارات جمکران چاپ و روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر با نگاهی به دنیای پرفرازونشیب ورزش کشتی، داستان نوجوانی به نام «شهاب» را روایت میکند که در میانه مسابقات جهانی و اوج فشارهای زندگی شخصی، با چالشی بزرگ بین وفاداری به وطن و وسوسههای مهاجرت روبهرو میشود.
شهاب ۱۶ ساله، قهرمان داستان، در حالی برای کسب مدال طلای جهان میجنگد که در خانه با مشکلات مالی فراوانی دستوپنجه نرم میکند. او در جریان مسابقات با پیشنهاد پناهندگی مواجه میشود؛ پیشنهادی که در ظاهر میتواند پایانی بر تمام دردهای اقتصادی خانوادهاش باشد. نویسنده با مهارت، صحنههای نفسگیر کشتی را با کشمکشهای درونی شهاب گره زده و تلاش کرده است مفاهیم اخلاق، جوانمردی و ایستادگی را در بستری داستانی و پرکشش به تصویر بکشد.
فاطمه نفری از نویسندگان سرشناس ادبیات داستانی کودک و نوجوان است که پیش از این نیز رمان موفق «نگهبان سرو» را روانه بازار نشر کرده بود.کتاب «ضربه فنی» نوشته فاطمه نفری در انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.
برشی از کتاب:
نفسم بریده بود! زمان زیادی نمانده بود و فقط یک فن دیگر کافی بود که مسابقه را با اقتدار ببرم و آن وقت پیش به سوی مدال طلا!
اما حریف روس بدچغر بود و دمار از روزگارم درآورده بود! وسط هیاهوی سالن، صدای ضربان قلبم را میشنیدم که انگار توی دهانم میتپید. دوباره شاخ به شاخ شدیم و دستها گره خوردند توی هم. باید زودتر از اینها کشتی را تمام میکردم و نمیگذاشتم کار به اینجا بکشد، اما با اینکه من جلو بودم، هیچ اثری از ناامیدی در چهرۀ سنگی حریف نبود و اصلاً وا نمیداد! هرچند من هم کوتاه نمیآمدم!