معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب گیلان از آغاز طرح خط انتقال فاضلاب ۶۸۰ واحد نهضت ملی مسکن به تصفیه خانه مسکن مهر رشت با ۳۸ میلیارد تومان اعتبار خبر داد.

بهره مندی 680 خانوار ساکن واحدهای نهضت ملی مسکن رشت از سامانه بهداشتی فاضلاب بهره مندی 680 خانوار ساکن واحدهای نهضت ملی مسکن رشت از سامانه بهداشتی فاضلاب بهره مندی 680 خانوار ساکن واحدهای نهضت ملی مسکن رشت از سامانه بهداشتی فاضلاب بهره مندی 680 خانوار ساکن واحدهای نهضت ملی مسکن رشت از سامانه بهداشتی فاضلاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مارال محبوب گفت: طرح خط انتقال فاضلاب ۴۴۰ واحدی و ۲۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن به طول هزار و ۲۳۰ متر با لوله پلی اتیلن دو جداره با قطر ۳۱۵ میلی متر، به همراه انتقال به ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر رشت آغاز شده است.

وی از اعتبار ۳۸ میلیارد تومانی از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن برای اجرای این طرح خبر داد و افزود: با بهره برداری از این طرح، بیش از ۲ هزار نفر ساکن واحد‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن، از شبکه دفع بهداشتی فاضلاب بهره‌مند خواهند شد.

محبوب گفت: جلوگیری از ورود ۴۰۸ مترمکعب فاضلاب خام به محیط زیست در هر شبانه روز از دیگر مزایای اجرای این طرح است.