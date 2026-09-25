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معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب گیلان از آغاز طرح خط انتقال فاضلاب ۶۸۰ واحد نهضت ملی مسکن به تصفیه خانه مسکن مهر رشت با ۳۸ میلیارد تومان اعتبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مارال محبوب گفت: طرح خط انتقال فاضلاب ۴۴۰ واحدی و ۲۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن به طول هزار و ۲۳۰ متر با لوله پلی اتیلن دو جداره با قطر ۳۱۵ میلی متر، به همراه انتقال به ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر رشت آغاز شده است.
وی از اعتبار ۳۸ میلیارد تومانی از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن برای اجرای این طرح خبر داد و افزود: با بهره برداری از این طرح، بیش از ۲ هزار نفر ساکن واحدهای حمایتی طرح نهضت ملی مسکن، از شبکه دفع بهداشتی فاضلاب بهرهمند خواهند شد.
محبوب گفت: جلوگیری از ورود ۴۰۸ مترمکعب فاضلاب خام به محیط زیست در هر شبانه روز از دیگر مزایای اجرای این طرح است.