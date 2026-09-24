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فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با انتشار تصاویر سلاح شکاری در فضای مجازی اقدام به قدرتنمایی کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و انتشار تصاویر قدرتنمایی با سلاح شکاری در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات و بررسیهای پلیسی و اطمینان از صحت گزارشهای دریافتی، مخفیگاه و محلهای تردد متهم را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان ادامه داد: مأموران با هماهنگی قضائی و طی عملیاتی ضربتی، متهم را دستگیر و در بازرسی از محل اختفای وی، یک قبضه سلاح شکاری کشف کردند.
وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات اولیه، انگیزه خود از انتشار تصاویر را قدرتنمایی عنوان کرده است، گفت: پرونده قضائی برای متهم تشکیل و به دادسرا ارسال شد.
سرهنگ گوروئی با هشدار نسبت به انتشار تصاویر قدرتنمایی با سلاح و ترویج خشونت در فضای مجازی افزود: هرگونه اقدامی که با هدف ایجاد رعب و نگرانی در جامعه انجام شود، با واکنش قانونی پلیس مواجه خواهد شد.