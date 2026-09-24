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رئیس شورای ملی زعفران، استانداردسازی و شناسنامهدار کردن مزارع را از الزامات ارتقای جایگاه این محصول ایرانی در بازارهای جهانی دانست و گفت: حرکت به سمت تولید محصولات سالم و ارگانیک، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه کشاورزی قراردادی باید در اولویت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن احتشام در گفتوگو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با تأکید بر ضرورت ارتقای استانداردهای تولید زعفران افزود: برای حضور مؤثرتر در بازارهای جهانی باید فرآیند استانداردسازی را از روستا و از مزارع آغاز کنیم و برای مزارع زعفران و سایر محصولات راهبردی، شناسنامه مشخصی ایجاد شود.
او افزود: شناسنامهدار کردن مزارع یکی از راههای مهم برای استانداردسازی تولید و حرکت به سمت محصولات سالم و ارگانیک است و میتواند زمینه ردیابی محصول، دریافت گواهیهای معتبر بینالمللی، برندسازی و تقویت جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی را فراهم کند.
رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به سطح زیرکشت حدود ۱۳۰ هزار هکتاری زعفران در کشور گفت: با وجود این ظرفیت گسترده، سطح زیرکشت زعفران ارگانیک همچنان نسبت به کل سطح زیرکشت پایین است و باید با برنامهریزی مناسب، سهم تولید محصولات سالم و ارگانیک افزایش یابد.
احتشام افزود: بازارهای جهانی امروز به سمت محصولاتی حرکت کردهاند که در فرآیند تولید آنها مصرف سموم و کودهای شیمیایی به حداقل رسیده یا حذف شده است؛ بنابراین اگر میخواهیم در این بازارها جایگاه خود را تقویت کنیم، باید تولید محصولات سالم را از مزارع و با آموزش کشاورزان آغاز کنیم.
او کشاورزی قراردادی را هم یکی از ابزارهای مؤثر برای تحقق این هدف دانست و گفت: باید از روستا و کشاورزان خردهپا شروع کنیم و با آموزش روشهای مراقبت از خاک و مزرعه و نحوه تولید محصول سالم، آنان را به سمت کشاورزی قراردادی هدایت کنیم.
رئیس شورای ملی زعفران افزود: در خراسان رضوی و خراسان جنوبی تجربه کشاورزی قراردادی در زنجیره تولید زعفران و محصولات مرتبط در حال اجراست و این روش میتواند با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، زمینه تولید محصولات سالم و دارای استانداردهای معتبر را فراهم کند.
احتشام با اشاره به ظرفیت ایران در تولید زعفران ارگانیک گفت: ایران علاوه بر اینکه بزرگترین تولیدکننده زعفران در جهان است، از تولیدکنندگان مهم زعفران ارگانیک نیز محسوب میشود و بخشی از مزارع زعفران در خراسان رضوی و خراسان جنوبی به سمت تولید محصولات سالم و ارگانیک حرکت کردهاند که بخشی از این محصولات نیز به بازار اروپا صادر میشود.
او بر نقش دولت و وزارت جهاد کشاورزی در توسعه این روند تأکید کرد و گفت: بسیاری از کشاورزان زعفرانکار خردهپا هستند و به تنهایی توان دریافت گواهیهای معتبر را ندارند؛ بنابراین باید با حمایت و ایجاد سازوکارهای مناسب، آنها را در قالب کشاورزی قراردادی و زنجیرههای تولید به سمت دریافت گواهیهای بینالمللی هدایت کرد.
آموزش؛ پیششرط اجرای سامانههای شناسایی محصولات
رئیس شورای ملی زعفران درباره اجرای برنامه شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی در برنامه هفتم توسعه نیز گفت: شورای ملی زعفران سالهاست موضوع شناسنامهدار کردن مزارع زعفران را پیگیری میکند و این اقدام میتواند یکی از پایههای استانداردسازی و ارتقای کیفیت محصول باشد.
او با اشاره به راهاندازی سامانه «یکتا» برای شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی گفت: اصل راهاندازی این سامانه اقدام مثبتی است، اما بسیاری از کشاورزان بهویژه در روستاها هنوز آشنایی و آموزش کافی درباره نحوه استفاده از آن ندارند.
احتشام تأکید کرد: سامانهها زمانی میتوانند در عرصه کشاورزی موفق باشند که آموزش آنها از قلب روستا آغاز شود و کارشناسان و مسئولان مربوطه نحوه استفاده از سامانه را به کشاورزان آموزش دهند.
او خاطرنشان کرد: همانطور که در طرح ارتقای کیفیت زعفران، آموزش کشاورزان را از روستا آغاز کردیم، در اجرای طرحهای شناسنامهدار کردن محصولات نیز باید همین مسیر پیگیری شود.
رئیس شورای ملی زعفران در پایان گفت: شناسنامهدار کردن مزارع، تولید محصولات سالم و ارگانیک، دریافت گواهیهای معتبر بینالمللی و حرکت به سمت نشان سازی، میتواند جایگاه محصولاتی مانند زعفران و گل محمدی ایران را در بازارهای جهانی تقویت و به شکلگیری برند ملی این محصولات کمک کند.