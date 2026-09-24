همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش بزرگ ورزش صبحگاهی با حضور بیش از سه هزار ورزشکار و اعضای گروه‌های ورزشی در بوستان برکت مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آذریان در این همایش با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی، زمینه تقویت همدلی، تعامل و مشارکت عمومی در حوزه ورزش را فراهم می‌کند.

در حاشیه این مراسم و به مناسبت هفته دفاع مقدس، از رضا آذریان، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی خراسان رضوی، به پاس سال‌ها خدمت و فعالیت وی در ارتش جمهوری اسلامی ایران قدردانی شد.

در این برنامه که با حضور بیش از ۳ هزار ورزشکار در بوستان برکت و با استقبال گسترده ورزشکاران و گروه‌های ورزش صبحگاهی همراه بود، شرکت‌کنندگان به اجرای حرکات ورزشی و برنامه‌های متنوع همگانی پرداختند.

یکی از بخش‌های ویژه این همایش، اجرای هماهنگ حرکات ورزش صبحگاهی با نوای ماندگار «ای ایران» بود؛ بخشی که با همراهی هزاران ورزشکار، فضای بوستان برکت را سرشار از شور و نشاط و حال‌وهوای ملی کرد.