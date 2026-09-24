رئیس پلیس راه استان قزوین: با وجود ثبت بیش از ۳۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تردد در محور‌های مواصلاتی استان قزوین طی شهریورماه و افزایش ۲۳ درصدی سفرها، آمار مجموع تصادفات استان ۷ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی، رئیس پلیس راه استان قزوین، با تشریح آخرین آمار تردد و حوادث جاده‌ای اظهار کرد: شهریورماه امسال یکی از پرترددترین ماه‌های سال بود و حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.

وی با اشاره به آمار کلی تصادفات افزود: در این مدت مجموعاً ۱۱۵۳ فقره تصادف در جاده‌های استان ثبت شد که در مقایسه با پارسال ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال، متأسفانه در ۱۶ فقره تصادف منجر به فوت، ۲۹ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و در ۷۳ فقره تصادف جرحی نیز ۱۱۶ نفر مجروح شدند (آمار نهایی جان‌باختگان پس از تکمیل بررسی‌های پزشکی قانونی اعلام خواهد شد).

رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات حادثه‌ساز خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: در شهریورماه ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ تخلف حادثه‌ساز اعمال قانون شد؛ همچنین ۵۹ هزار مورد نبستن کمربند ایمنی، ۳۲ هزار و ۵۰۰ فقره سرعت غیرمجاز و ۱۳ هزار و ۸۰۰ فقره نقص سیستم روشنایی خودروها ثبت و با متخلفان برخورد قانونی شد.

سرهنگ تقی‌خانی از انتقال بیش از ۱,۲۲۰ دستگاه خودروی متخلف و حادثه‌ساز به پارکینگ خبر داد و گفت: در حوزه توقیف ساعتی نیز بیش از ۲,۸۰۰ دستگاه خودرو به‌منظور پیشگیری از رفتارهای پرخطر رانندگان متوقف شدند.

وی در پایان با اشاره به اینکه هدف پلیس پیشگیری از حوادث است، از رانندگان خواست پیش از سفر از سلامت فنی خودرو (به‌ویژه ترمز و سیستم روشنایی) اطمینان حاصل کرده، بستن کمربند ایمنی را برای تمام سرنشینان الزامی کنند و سرعت خود را با شرایط جاده و ترافیک متناسب سازند.