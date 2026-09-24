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همزمان با هفته دفاع مقدس، رویداد «سه جنگ یک ایران» با هدف بزرگداشت ایثار و اقتدار ملی و با اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی در کتابخانههای عمومی سراسر کشور، از ۳۱ شهریور آغاز شده و تا ۷ مهرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بهمناسبت هفته دفاع مقدس، این نهاد با طراحی و اجرای رویداد «سه جنگ یک ایران» مجموعهای از برنامههای فرهنگی و ترویجی را با محوریت گرامیداشت ایثار، مقاومت و اقتدار ملی در کتابخانههای عمومی سراسر کشور برگزار میکند.
این رویداد از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار میشود و طیف گستردهای از فعالیتهای فرهنگی را با هدف پیوند میان نسلهای مختلف و تبیین ارزشهای دفاع مقدس در بستر کتابخانههای عمومی کشور دربرمیگیرد.
برنامههای رویداد «سه جنگ، یک ایران» در شش محور اصلی طراحی شده است که هر یک با رویکردی متفاوت، زمینه مشارکت مخاطبان و انتقال مفاهیم مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت را فراهم میکند.
در محور «ببین»، نمایشگاههایی از عکسها و اشیای خاطرهانگیز مرتبط با دفاع مقدس برپا میشود. در بخش «بشنو» نیز با برگزاری «صندلی خاطره» و ایجاد آرشیو صوتی، خاطرات و روایتهای مرتبط با این دوران ثبت و بازخوانی خواهد شد.
«بخوان» عنوان محوری است که به برپایی قفسههای موضوعی کتاب و معرفی آثار مرتبط با دفاع مقدس اختصاص دارد. همچنین در بخش «گفتوگو کن»، موضوعاتی همچون تبیین دستاوردهای دفاع مقدس اول، دوم و سوم و محور مقاومت مورد توجه قرار میگیرد.
در محور «همعهد شو»، برنامههایی برای همعهدی با شهدای جنگهای اخیر پیشبینی شده و در بخش «به یاد بسپار» نیز از مخاطبان خواسته میشود جملهای را برای انتقال به نسل آینده به یادگار بگذارند.
رویداد «سه جنگ، یک ایران» با بهرهگیری از ظرفیت کتابخانههای عمومی، تلاش دارد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، زمینه گفتوگو میان نسلها و آشنایی نسل جدید با روایتها، ارزشها و دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت را فراهم کند.