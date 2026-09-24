

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، شهرام مشرف، محیط‌بان پارک ملی تنگ‌صیاد، در پی حادثه رانندگی و مهدی دهیری، دیگر محیط‌بان استان چهارمحال و بختیاری، بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند.

این دو حادثه در فاصله حدود ۲۴ ساعت رخ داده و موجب تأثر و اندوه جامعه محیط‌زیست و محیط‌بانی کشور شده است.

در پی این دو ضایعه، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با صدور پیام‌های جداگانه، درگذشت این دو محیط‌بان را به خانواده‌های آنان، همکاران اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری و جامعه محیط‌بانی کشور تسلیت گفت.

انصاری در پیام تسلیت خود در پی درگذشت شهرام مشرف، با اشاره به نقش محیط‌بانان در صیانت از طبیعت و حیات‌وحش کشور، فقدان این محیط‌بان را ضایعه‌ای تلخ برای خانواده بزرگ محیط‌زیست کشور دانست و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین در پیام تسلیت درگذشت مهدی دهیری، با اشاره به اینکه جامعه محیط‌زیست کشور در فاصله‌ای کوتاه بار دیگر در سوگ یکی از همکاران خود نشسته است، این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و همکاران محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری تسلیت گفت.

روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار این دو محیط‌بان، درگذشت آنان را به جامعه محیط‌زیست و محیط‌بانی کشور تسلیت گفت و برای درگذشتگان رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو کرد.