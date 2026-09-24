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بوی ماه مهر، کوچه و خیابان را پر میکند و نسیم همدلی راه هموار سازی ظهور حجت (عج) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پاییز که از راه میرسد بوی ماه مهر، کوچه و خیابان را پر میکند. صدای زنگ مدرسه طنین امید است، اما در این میان هستند کودکانی که دلهره دستان خالی پدر، شیرینی، کیف و کتاب نو را به کامشان تلخ کرده است.
وقتی به نیابت امام زمان (عج) باری از روی دوش پدری برمی داریم و برق شادی را در چشمان کودکی مینشانیم در واقع داریم راه را برای ظهور عدل جهانی هموار میکنیم.
عباس نواییان گزارش می دهد...