به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ علیرضا محمودی مقدم بیان کرد: ماموران هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده‌های اصلی به یک سواری پراید مشکوک شدند و با علائم هشداری دستور توقف آن را صادر نمودند.

او افزود: افسران پلیس در بازرسی از خودرو، لاشه‌ی بزکوهی شکارشده و یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی فسا با بیان اینکه لاشه بزکوهی به اداره محیط زیست تحویل داده شد بیان کرد: راننده و سرنشین خودرو برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.