پخش زنده
امروز: -
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف لاشه بزکوهی و دستگیری دو نفر شکارچی غیر مجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ علیرضا محمودی مقدم بیان کرد: ماموران هنگام کنترل خودروهای عبوری در جادههای اصلی به یک سواری پراید مشکوک شدند و با علائم هشداری دستور توقف آن را صادر نمودند.
او افزود: افسران پلیس در بازرسی از خودرو، لاشهی بزکوهی شکارشده و یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز را کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی فسا با بیان اینکه لاشه بزکوهی به اداره محیط زیست تحویل داده شد بیان کرد: راننده و سرنشین خودرو برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.