به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی و سردار عمومهدی فرمانده سپاه حضرت روح‌الله با صدور لوح سپاس مشترک، از تلاش‌ها، روحیه جهادی و عملکرد مؤثر مدیرکل و مجموعه کارکنان صداوسیمای استان مرکزی (شبکه آفتاب) در پشتیبانی از مأموریت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی و تجلیل کردند.

متن این لوح بدین شرح است:

بی شک خدمت صادقانه در مسیر مقدس پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی که ثمره مبارک مجاهدت‌ها و فداکاری‌های مردان و زنان مؤمن این مرز و بوم و استمرار شجره طیبه‌ای که تاکنون با خون شهیدان اسلام آبیاری شده است،

عمل صالحی است که جز دیوان محاسبات الهی، توان ارزش گذاری و قدردانی از آن را ندارد. در این راستا، گرچه کاری که برای رضای خداوند سبحان باشد، جز رضای او پاداش تن و فکر خسته بندگان مخلص او نیست، لیکن به مصداق کلام مبارک حضرت امام رضا (ع) که فرمودند: (مَن لَم یَشکُر المُنعم مِنَ المخلوقینَ، لَم یَشکُر اللهَ عَزَّوجَلَّ) بدین وسیله از مجاهدت‌های ارزشمند، مدیریت هوشمند و حمایت‌های موثر جناب عالی در پشتیبانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان جنگ تحمیلی دوم و رمضان صمیمانه شکر و قدردانی می‌نماییم.

تدبیر شایسته، روحیه جهادی وحضور مسئولانه شما در جهت تامین نیاز‌های پشتیبانی، نقشی تعیین کننده در تقویت انسجام، ارتقاء آمادگی و موفقیت ماموریت‌های واگذار شده ایفا نموده است.

توفیق روز افزون شما را در استمرار راه امام شهید (قدس سره) و شهداء و تلاش برای تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی، در سایه عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیه ا... الاعظم (عج) و تحت زعامت ولی امر مسلمین، حضرت آیت ا... سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماییم.