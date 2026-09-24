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ارسلان زارع گفت: رویداد «ایران جان، بوشهر ایران» فرصت مناسب و ارزندهای برای معرفی همه ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نخبگانی استان بوشهر است و همه دستگاههای اجرایی و شهرداریها برای برگزاری بهتر و زیباتر آن تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر ظهر امروز در نشست هماندیشی معاونان و مدیران رسانه استانی با استاندار بوشهر درباره برگزاری رویداد ملی «ایران جان؛ بوشهر ایران» با تجلیل از سخنرانی هوشمندانه، عزتمندانه و در شأن ملت بزرگ ایران توسط رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: سخنان هوشمندانه و ارزشمند رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، فرصت مهمی برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی بود؛ سخنانی که بر عقلانیت، عزت، اقتدار، استقلال و صلحطلبی ملت ایران تأکید داشت و تصویری روشن از دیدگاه ایران عزیز نسبت به تحولات منطقه و جهان ارائه کرد.
ارسلان زارع در ادامه با تبیین رسالت رسانه ملی اظهار داشت: صداوسیما صرفاً یک دستگاه اطلاعرسان نیست، بلکه میتواند پل ارتباطی خوبی میان مردم و مسئولان باشد تا از این طریق روند توسعه استان شتاب بیشتری بگیرد.
وی با تأکید بر لزوم شنیدن صدای مردم از طریق صدا و سیما افزود: انتظار ما این است که مسائل، مطالبات و دغدغههای مردم شریف استان با دقت، صراحت و شفافیت در برنامههای مختلف منعکس شود و در کنار بیان این دغدغهها و خواستهها، اقدامات صورت گرفته و ظرفیتهای موجود نیز به شکلی حرفهای و هنرمندانه برای افکار عمومی تبیین شود.
زارع با اشاره به اجرای رویداد ملی «ایرانجان؛ بوشهرایران» بیان کرد: این برنامه فرصت ارزشمندی است تا بوشهر را آنگونه که شایسته است به مردم سراسر ایران معرفی کنیم؛ چراکه بوشهر استانی با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی و برخوردار از ظرفیتهای عظیم اقتصادی، دریایی، گردشگری و انسانی است که باید با یک روایت جامع در سطح ملی دیده شود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه باید مردم در مرکز تولیدات رسانهای باشند، یادآور شد: در روایتگری از ظرفیتها و توانمندیهای این خطه، باید مردم، دانشمندان، نخبگان، هنرمندان، کارآفرینان و چهرههای برجسته بومی، محور اصلی باشند تا تصویری واقعی، جذاب و در شأن مردم بوشهر از دریچه هنر به نمایش درآید.
زارع، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری را از دیگر وظایف رسانه برشمرد و بیان کرد: تبیین دقیق ظرفیتهای اقتصادی استان میتواند به جذب سرمایهگذار و رونق صنعت و گردشگری کمک شایانی کند و در رویداد ملی «ایرانجان بوشهرایران» باید تصویری ماندگار از بوشهر و ظرفیتهای آن از جمله، اقتصاد دریا محور، انرژی، تاریخ مقاومت و دفاع و فرهنگ و هنر ارائه دهد.
استاندار بوشهر با صدور دستوری به بدنه اجرایی استان تأکید کرد: از همه دستگاههای اجرایی، فرمانداران، بخشداران و شهرداران میخواهم که با تمام توان در کنار صداوسیما باشند و با ارائه اطلاعات دقیق و دستاوردهای حوزه خود، زمینه تولید محتوای فاخر در راستای رویداد ملی «ایرانجان بوشهرایران» را فراهم کنند تا همکاری حداکثری میان بخشی برای معرفی ظرفیتهای استان محقق شود.
مدیرکل صداوسیمای استان بوشهر هم با تمجید از سخنان ارزشمند و مؤثر رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: لازم میدانم از سخنرانی مقتدرانه، حماسی و برخاسته از عقلانیت رئیسجمهور محترم در سازمان ملل متحد قدردانی کنم و این موفقیت را به نماینده عالی دولت در استان تبریک بگویم.
مهدی حیدری با اشاره به برنامه و رویداد ملی ایران جان افزود: پس از وقفه کوتاهی که در اجرای رویداد ملی ایرانجان بهدلیل خباثتها و جنگآفرینیهای رژیم صهیونیستی و آمریکا ایجاد شد، رویدادهای استانی از ماه گذشته دوباره کلید خورد و با اتمام رویداد ایران جان در آذربایجان شرقی، زمانبندی برگزاری رویداد «ایران جان؛ بوشهر ایران» طبق مصوبات قبلی از ۲۲ تا ۲۸ اسفندماه امسال تعیین شد.
وی رویداد ملی «ایران جان بوشهر ایران» را فراتر از یک برنامه استانی خواند و اضافه کرد: این رویداد بزرگ در سطح ملی و حتی بینالمللی، با حضور و پوشش شبکههای برونمرزی برگزار میشود و اهمیت ویژهای دارد تا بتوانیم استان بوشهر را به بهترین نحو در شبکههای سراسری و استانی روایت کنیم.
مدیرکل صداوسیمای استان بوشهر با اشاره به اسناد بالادستی تدوین شده در رسانه استانی گفت: بر اساس احصای تمام ظرفیتهای استان، سند زیست، سند اقدام و طرح تفصیلی این رویداد آماده شده است و جلسات مستمر هفتگی برای تصویب، تولید و ارزیابی محتوا دایر است تا آثار کیفی و فاخر جهت پخش از شبکههای سراسری مهیا شود.
حیدری درباره فرآیند علمی افکارسنجی و ارزیابی اثرگذاری رویداد ایرانجان یادآور شد: پیش از آغاز این رویداد، مرکز پژوهش و سنجش افکار با نظرسنجی کشوری در خصوص نقاط تمرکز مانند شناختی از شهید رئیسعلی دلواری، شهید نادر مهدوی، نیروگاه اتمی و جزیره خارگ دادهپژوهی اولیه را انجام میدهد و یک هفته پس از رویداد نیز با نظرسنجی مجدد، میزان اثرگذاری و بازدهی این طرح در سطح ملی سنجیده خواهد شد.
وی با تبیین نیازمندیهای فنی و پشتیبانی رویداد ملی ایرانجان در استان بوشهر بیان کرد: برای پوشش برنامههای زنده شبکههای مختلف سیما، علاوه بر تجهیز استودیوهای داخلی، حداقل ۵ واحد سیار و سامانه SNG از استانهای همجوار با حضور عوامل پشتیبانی و فنی در بوشهر مستقر خواهند شد.
حیدری با اشاره به میزبانی از برنامههای شاخص رسانه ملی در رویداد ملی ایرانجان بوشهرایران اضافه کرد: در رویداد ملی «ایرانجان»، شخص رئیسجمهور و وزیر کشور تأکید ویژهای داشتهاند؛ بهطوریکه رئیسجمهور، استاندار را رئیس این رویداد در استانها معرفی کرده و صداوسیما نیز مسئولیت دبیری کار را بر عهده دارد تا با برگزاری همایشهای جانبی، رویدادی قوی و پرافتخار در راستای اعتلا و معرفی استان بوشهر رقم بخورد.