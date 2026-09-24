امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مراسم بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی از سوی رهبر معظم انقلاب

مراسم بزرگداشت مرجع عالی‌قدر آیت‌الله شبیری زنجانی دیشب از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۲- ۱۵:۵۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازتاب سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل متحد
بازتاب سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل متحد
۱۴۰۵-۰۷-۰۱
سوال و جواب‌هایی از جنس معیشت و کالابرگ در حیاط دولت
سوال و جواب‌هایی از جنس معیشت و کالابرگ در حیاط دولت
۱۴۰۵-۰۷-۰۱
سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۱۴۰۵-۰۷-۰۱
مثل یک سرباز در میدان
مثل یک سرباز در میدان
۱۴۰۵-۰۷-۰۲
خبرهای مرتبط

مراسم ترحیم و بزرگداشت آیت الله شبیری زنجانی از سوی رهبر انقلاب در قم

مراسم ترحیم آیت الله شبیری زنجانی از سوی مقام معظم رهبری در حرم حضرت معصومه (س)

هیئت دولت امروز در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد

آیت الله شبیری زنجانی از استوانه‌های علمی حوزه‌های علمیه بود

تشییع پیکر آیت الله شبیری زنجانی در قم

برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله شبیری در حرم حضرت معصومه (س)، امشب

برچسب ها: آیت الله شبیری زنجانی ، رهبر معظم انقلاب اسلامی
 