ناگویا ۲۰۲۶؛ بسکتبال سه نفره مردان راهی نیمه نهایی شد
تیم ملی بسکتبال سه نفره ژاپن را با ۱۸ اختلاف امتیاز شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا با نمایشی مقتدرانه مقابل ژاپن به پیروزی رسید و با نتیجه ۲۱ بر ۳ راهی مرحله نیمهنهایی شد.
ملیپوشان سهنفره ایران پس از پایان قدرتمند مرحله گروهی، در مرحله یکچهارم نهایی برابر ژاپن، میزبان رقابتها، قرار گرفتند و با ارائه نمایشی برتر، حریف خود را با نتیجه ۲۱ بر ۳ شکست دادند تا به جمع چهار تیم پایانی مسابقات صعود کنند.
ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی مقتدرانه به پایان رساند. تیم کشورمان در نخستین دیدار چین را ۱۸ بر ۱۵ شکست داد، در دومین مسابقه با نتیجه ۱۶ بر ۱۱ از سد هنگکنگ گذشت و در سومین دیدار نیز مالزی را با نتیجه ۲۱ بر ۷ مغلوب کرد.
ملیپوشان ایران با کسب سه پیروزی و بهعنوان صدرنشین گروه، مستقیماً به مرحله یکچهارم نهایی راه یافتند و در این مرحله نیز با پیروزی قاطع برابر ژاپن، جواز حضور در نیمهنهایی را به دست آوردند.
در دیدار برابر ژاپن، محمدبصیر مومنی با ۸ امتیاز، صارم جعفری و محمدمهدی رحیمی هر کدام با ۵ امتیاز و سیدمحمد غفاری با ۳ امتیاز، امتیازات ایران را به دست آوردند.
هدایت تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران بر عهده محمد سیستانی است.
تیم ملی ایران در مرحله نیمهنهایی بازیهای آسیایی ناگویا، فردا جمعه ۳ مهرماه از ساعت ۸:۴۵ به وقت تهران به میدان خواهد رفت.