به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سیدمحمدرحیم مرتضوی، با اشاره به خط همبستگی ملت در اجتماعات مردمی گفت: پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران باید همواره برافراشته باشد و به‌عنوان نماد هویت، عزت و وحدت ملی، در نگاه شهروندان قرار داشته باشد.

شهردار منطقه افزود: این ابرپرچم با ابعاد ۶ متر ارتفاع و ۱۱ متر عرض، در ارتفاع حدود ۳۰ متری از سطح زمین نصب و برافراشته شد.

در این آیین، نیروهای عملیاتی و خدماتی شهرداری منطقه ۱۳ نیز با حضور نمادین خود و با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، در اجرای این برنامه مشارکت داشتند.

مرتضوی تأکید کرد: برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در این ابعاد، جلوه‌ای از هویت ملی و تعلق خاطر مردم ایران به میهن اسلامی است.