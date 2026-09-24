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با حضور شهردار منطقه۱۳ ابرپرچم ۶۶ متری جمهوری اسلامی ایران برای نخستینبار در ارتفاع حدود ۳۰ متری از سطح زمین در فضای بیرونی ساختمان ستادی شهرداری این منطقه به اهتزاز درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سیدمحمدرحیم مرتضوی، با اشاره به خط همبستگی ملت در اجتماعات مردمی گفت: پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران باید همواره برافراشته باشد و بهعنوان نماد هویت، عزت و وحدت ملی، در نگاه شهروندان قرار داشته باشد.
شهردار منطقه افزود: این ابرپرچم با ابعاد ۶ متر ارتفاع و ۱۱ متر عرض، در ارتفاع حدود ۳۰ متری از سطح زمین نصب و برافراشته شد.
در این آیین، نیروهای عملیاتی و خدماتی شهرداری منطقه ۱۳ نیز با حضور نمادین خود و با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، در اجرای این برنامه مشارکت داشتند.
مرتضوی تأکید کرد: برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در این ابعاد، جلوهای از هویت ملی و تعلق خاطر مردم ایران به میهن اسلامی است.