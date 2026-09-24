وزیر جهاد کشاورزی، مواضع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را مقتدرانه و وحدت‌بخش خواند و دفاع او از حقوق ملت ایران را ستود.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مواضع رئیس‌جمهور را صریح، شجاعانه، غرورآفرین و وحدت‌بخش دانست.

نوری در فضای مجازی نوشت: این نطق تاریخی، پیام صلح‌دوستی برگرفته از آموزه‌های اسلام و تمدن کهن ایرانی را به جهانیان رساند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین دفاع رئیس‌جمهور از حقوق مشروع ملت ایران برای بهره‌مندی از دستاورد‌های دفاعی و هسته‌ای، به‌ویژه در تقویت بنیه کشاورزی و امنیت غذایی، را ستودنی و قابل تقدیر دانست.

مسعود پزشکیان چهارشنبه، یکم مهرماه ۱۴۰۵، در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: جنگ بر ایران تحمیل شد، اما این کشور ثابت کرد برای دفاع از خود از جنگ نمی‌ترسد و برای صلح از مذاکره نمی‌گریزد و تا پای جان برای دفاع از ایران ایستاده است.