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خیر مدرسهساز کشور گفت:امیدوارم دانشآموزان با کسب علم و دانش در آینده چرخه اقتصاد و صنعت کشور را به حرکت درآورده و آینده ایران عزیز را با دستان توانمند خود بسازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حاج کریم مردانیآذر در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با ابراز خرسندی از حضور دانشآموزان در مدارس و ادامه تحصیل آنان گفت:دیدن شور و نشاط دانشآموزان موجب خوشحالی و خرسندی من می شود و امیدوارم این دانشآموزان با کسب علم و دانش در آینده چرخه اقتصاد و صنعت کشور را به حرکت درآورده و آینده ایران عزیز را با دستان توانمند خود بسازند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در ساختن آینده کشور، بر ضرورت فراهم کردن فرصت تحصیل برای دانشآموزان در نقاط مختلف کشور تاکید کرد.
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید حاج کریم مردانیآذر خیر بزرگ مدرسهساز کشور با حضور در مدرسه شبانهروزی مردانیآذر شهر هریس زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درآورد.در این مراسم سالار رضا محمدی نخبه خردسال جهانی و دارنده مدال طلای المپیاد بینالمللی کامپیوتر، عضو بنیاد ملی نخبگان و انجمن ملی هوش ایران حضور داشت و در نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی مشارکت کرد.
حاج کریم مردانیآذر از خیرین با سابقه و فعال مدرسهسازی کشور است که با ساخت و تجهیز مدارس در مناطق مختلف نقش موثری در توسعه فضاهای آموزشی و فراهم کردن زمینه تحصیل دانشآموزان ایفا کرده است. مدرسه شبانهروزی مردانیآذر هریس نیز از جمله فضاهای آموزشی است که به همت وی در این شهرستان احداث شده و سالهاست میزبان دانشآموزان منطقه است.