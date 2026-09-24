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فرمانده انتظامی شهرستان خفر از کشف ۲ هزار کیلوگرم چوب فاقد مجوز به ارزش ۵ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ رحیم رضاییزاده گفت: مأموران انتظامی هنگام کنترل جادههای اصلی به دو خودرو نیسان و کامیون مشکوک و با هماهنگی قضایی آنها را متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها موفق به کشف ۲ هزار کیلوگرم چوب فاقد مجوز شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خفر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش چوبهای کشف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.