به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ رحیم رضایی‌زاده گفت: مأموران انتظامی هنگام کنترل جاده‌های اصلی به دو خودرو نیسان و کامیون مشکوک و با هماهنگی قضایی آنها را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو‌ها موفق به کشف ۲ هزار کیلوگرم چوب فاقد مجوز شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خفر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های کشف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.