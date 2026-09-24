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جوانی که در پی یک نزاع طایفهای در آبادان به قصاص محکوم شده بود، پس از ۱۹ سال با گذشت اولیای دم از چوبه دار رها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دادستان مرکز استان خوزستان خبر داد: جوانی که در پی یک نزاع طایفهای در آبادان به قصاص محکوم شده بود، پس از ۱۹ سال با گذشت اولیای دم، تلاش مسئولان قضایی، بزرگان عشایر و خیرین از چوبه دار رهایی یافت.
امیر خلفیان در نشست صلح و سازش که با حضور هاشم نیا مدیرکل زندانهای خوزستان، خسروی و پیرزادی مدیران زندانهای مرکزی و سپیدار اهواز، نیسی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان، بزرگان عشایر و اولیای دم در زندان سپیدار اهواز برگزار شد، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در سال ۱۳۸۶ و در پی وقوع یک نزاع طایفهای در آبادان، نوجوانی ۱۶ ساله مرتکب قتل شد که پس از دستگیری و طی مراحل قانونی و قضایی، حکم به قصاص نفس صادر شد.
وی افزود: با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی مکرر این فرد و به منظور پیشگیری از گسترش اختلافات طایفهای، سران و بزرگان عشایر تلاشهای گستردهای را برای جلب رضایت اولیای دم آغاز کردند که سرانجام این تلاشها پس از ۱۹ سال به ثمر نشست و اولیای دم، بهویژه مادر بزرگوار مقتول، از حق قصاص خود با گذشت کریمانه به این جوان زندگی دوباره بخشیدند.
دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به روایات دینی درباره جایگاه والای اصلاح ذاتالبین بیان کرد: صلح و سازش در آموزههای دینی ارزشی فراتر از بسیاری از عبادات دارد، در این پرونده نیز مدیریت زندان مرکزی استان، خیران و انجمن حمایت از زندانیان اهواز نقش موثری در تحقق این مصالحه ایفا کردند.
خلفیان تصریح کرد: به برکت توسل به حضرت علیبنموسیالرضا (ع) و با مشارکت خیران و انجمن حمایت از زندانیان، مبلغ مورد نظر اولیای دم تأمین و طی صورتجلسهای قانونی به آنان تحویل شد.
در ادامه این نشست، دادستان مرکز خوزستان به پاس این اقدام خداپسندانه با اهدای سنگ متبرک بارگاه مطهر امام رضا (ع) از برادر مقتول که به نمایندگی از خانواده در جلسه حضور داشت، قدردانی و تجلیل کرد.