مدیرعامل پالایشگاه آبادان از ادامه بدون وقفه تولید فرآورده‌های نفتی پس از بروز حادثه در کوره واحد تقطیر در خلأ خبر داد و گفت: این حادثه خللی در روند فعالیت واحدهای اصلی پالایشگاه ایجاد نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،مدیرعامل پالایشگاه آبادان گفت: حادثه امروز مربوط به کوره واحد تقطیر در خلأ بود؛ کوره‌ای که سال‌ها در مدار بهره‌برداری قرار نداشت و صرفاً به عنوان پیش‌گرم‌کننده مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وی افزود: واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه با ظرفیت ۷۵ هزار بشکه در مدار است و این ظرفیت تا بعدازظهر به حدود ۸۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان ادامه داد: فعالیت واحد تقطیر اتمسفریک بدون این کوره نیز ادامه خواهد داشت و حادثه رخ‌داده تأثیری بر روند تولید فرآورده‌های نفتی نداشته است.

وی گفت: هم‌اکنون حدود ۴۳۰ هزار بشکه ظرفیت پالایشگاه در مدار بهره‌برداری قرار دارد و تولید بنزین نیز با تثبیت واحدهای تبدیلی، تا فردا به حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز بازمی‌گردد.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان با اشاره به برنامه بازسازی کوره آسیب‌دیده افزود: این کوره ظرف دو ماه آینده بازسازی و به عنوان تجهیز پشتیبان آماده بهره‌برداری خواهد شد.

استاندار خوزستان نیز با اشاره به این حادثه گفت: این اتفاق هنگام بازگرداندن واحدها به مدار رخ داد و با تلاش کارکنان و متخصصان پالایشگاه، عملیات رفع مشکل انجام شد.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان پالایشگاه آبادان تأکید کرد: هم‌اکنون روند تولید فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه بدون مشکل ادامه دارد.