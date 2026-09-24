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مدیرعامل پالایشگاه آبادان از ادامه بدون وقفه تولید فرآوردههای نفتی پس از بروز حادثه در کوره واحد تقطیر در خلأ خبر داد و گفت: این حادثه خللی در روند فعالیت واحدهای اصلی پالایشگاه ایجاد نکرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،مدیرعامل پالایشگاه آبادان گفت: حادثه امروز مربوط به کوره واحد تقطیر در خلأ بود؛ کورهای که سالها در مدار بهرهبرداری قرار نداشت و صرفاً به عنوان پیشگرمکننده مورد استفاده قرار میگرفت.
وی افزود: واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه با ظرفیت ۷۵ هزار بشکه در مدار است و این ظرفیت تا بعدازظهر به حدود ۸۰ هزار بشکه افزایش مییابد.
مدیرعامل پالایشگاه آبادان ادامه داد: فعالیت واحد تقطیر اتمسفریک بدون این کوره نیز ادامه خواهد داشت و حادثه رخداده تأثیری بر روند تولید فرآوردههای نفتی نداشته است.
وی گفت: هماکنون حدود ۴۳۰ هزار بشکه ظرفیت پالایشگاه در مدار بهرهبرداری قرار دارد و تولید بنزین نیز با تثبیت واحدهای تبدیلی، تا فردا به حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز بازمیگردد.
مدیرعامل پالایشگاه آبادان با اشاره به برنامه بازسازی کوره آسیبدیده افزود: این کوره ظرف دو ماه آینده بازسازی و به عنوان تجهیز پشتیبان آماده بهرهبرداری خواهد شد.
استاندار خوزستان نیز با اشاره به این حادثه گفت: این اتفاق هنگام بازگرداندن واحدها به مدار رخ داد و با تلاش کارکنان و متخصصان پالایشگاه، عملیات رفع مشکل انجام شد.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان پالایشگاه آبادان تأکید کرد: هماکنون روند تولید فرآوردههای نفتی در پالایشگاه بدون مشکل ادامه دارد.