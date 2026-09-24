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هنر اصیل و سنتی آینهکاری قزوین که با شماره ۱۴۶۴ در فهرست میراث ناملموس ملی کشور به ثبت رسیده است، اکنون بهعنوان پایلوت اصلی ایران در پرونده ثبت جهانی این هنر کهن و چشمنواز انتخاب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، هنر سنتی آینهکاری یکی از شاخصترین و باشکوهترین آرایههای معماری ایرانی–اسلامی به شمار میرود که هنرمندان دیار مینودری نقشی بیبدیل در ماندگاری و شکوفایی آن در طول سدههای متمادی داشتهاند.
این هنر ارزشمند و اصیل پیشتر در تاریخ ۲۱ آبانماه ۱۳۹۶ با شماره ثبت ۱۴۶۴ در فهرست آثار ناملموس ملی کشور به ثبت رسیده است؛ ثبتی که نشان از پیشینه غنی و جایگاه بیبدیل استادکاران این دیار در خلق شاهکارهای چشمنواز با ترکیب نور و هندسه دارد.
با تکیه بر این پیشینه فاخر و ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، در فرآیند تدوین پرونده ثبت جهانی این میراث اصیل ایرانی نیز، کهنشهر قزوین بهعنوان پایلوت و کانون اصلی آینهکاری کشور معرفی و انتخاب شده است.
آینهکاری در قزوین نهتنها نمادی از ذوق و پیوند معنویت و هنر به شمار میرود، بلکه جلوههای بینظیر آن در اماکن مذهبی، بقاع متبرکه، کوشکها و خانههای تاریخی استان گواه روشنی بر هویت زنده و اصالت این هنر ماندگار است.
کارشناسان معتقدند هدایت پرونده جهانی با محوریت قزوین، گامی بلند در جهت حفظ، معرفی به نسل جوان و انتقال این شاهکار ظریف معماری به جهان است و زمینه رونق گردشگری فرهنگی استان را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.