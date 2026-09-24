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همزمان با هفته دفاع مقدس عطرافشانی گلزار شهدای شهرهای داران و دامنه در فریدن، فریدونشهر و بویین میاندشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجتالاسلام سیدشجاع الدین ابطحی امام جمعه شهرستان فریدن در آیین عطرافشانی گلزار شهدا گفت: به برکت خون شهدا، نعمت ولایت و صبر و بردباری مردم تحولاتی در منطقه شکل گرفته است که تمام جبهه کفر در یک طرف و ایران عزیز هم در طرف دیگر و مقابل تمام جبهه کفر ایستاده است و این علم شهداست که بر روی زمین نمیماند.
قبور مطهر شهدای بویین میاندشت، شهر افوس ومحله ششجوان هم با حضور مسئولان وخانوادههای شهدا واقشار مختلف مردم غبارروبی وعطر افشانی شد.