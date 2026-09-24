وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر نقش مردم در فرآیند توسعه گفت: برنامه‌های تأمین مسکن، واگذاری زمین و بهسازی بافت‌های کم‌برخوردار در چابهار و دیگر شهر‌های سیستان و بلوچستان با مشارکت ساکنان پیگیری می‌شود.

پیگیری برنامه‌ تأمین مسکن و بهسازی محلات کم‌برخوردار سیستان و بلوچستان

پیگیری برنامه‌ تأمین مسکن و بهسازی محلات کم‌برخوردار سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزیر راه و شهرسازی در مراسم بهره‌برداری از واحدهای مسکونی محرومان و طرح‌های بازآفرینی شهری چابهار، توسعه را زمانی واقعی دانست که مردم از نتایج آن بهره‌مند شوند.

فرزانه صادق گفت: در کنار طرح‌های حمل‌ونقلی و زیربنایی، تأمین مسکن و واگذاری زمین نیز در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

او با اشاره به شرایط گذشته ساکنان محله جنگلوک، بهبود وضع دسترسی به آب، برق، فاضلاب، مدرسه و مسجد را از اقدامات انجام‌شده برشمرد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: رفع نیازهای باقی‌مانده این مجموعه نیز با مشارکت ساکنان پیگیری خواهد شد.

صادق از مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خواست موضوع ایجاد حصار مناسب برای واحدهای مسکونی را با همکاری مردم پیگیری کند.

او گفت: این اقدام باید متناسب با شرایط فرهنگی و اقلیمی منطقه و با استفاده از پیشنهادهای ساکنان انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر فراهم شدن زمینه فعالیت و اشتغال زنان و دختران این محله، به‌ویژه در حوزه صنایع دستی و سوزن‌دوزی تأکید کرد.

صادق ایجاد فضای سبز متناسب با اقلیم منطقه و افزایش نشاط اجتماعی را از دیگر نیازهای این مجموعه عنوان کرد.

او مشارکت ساکنان را عامل اصلی پویایی و ماندگاری این شهرک دانست و خواستار نقش‌آفرینی بیشتر مردم در رفع کاستی‌های موجود شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شیوه‌های مختلف حمایت از مسکن محرومان گفت: در برخی مناطق زمین واگذار می‌شود و در مناطق دیگر، ساماندهی سکونتگاه‌های موجود یا جابه‌جایی ساکنان در دستور کار قرار می‌گیرد.

صادق بر ادامه ساماندهی شرایط موجود در چابهار و شهرهای مشابه در سیستان و بلوچستان با استفاده از روش‌های مؤثر تأکید کرد.

او واگذاری زمین و بهسازی سکونتگاه‌های موجود را از محورهای مهم برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در این مناطق برشمرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد ساکنان این مناطق بخشی از جامعه و سرزمین ایران هستند و باید از امکانات و فرصت‌های توسعه برخوردار شوند.

صادق از استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، بسیج، پیمانکاران، مهندسان و کارگران مشارکت‌کننده در اجرای این طرح‌ها قدردانی کرد.

او همچنین از اعتماد و همراهی مردم چابهار که با سکونت خود به مجموعه‌های مسکونی جدید جان بخشیده‌اند، تشکر کرد.