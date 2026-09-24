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فصل ششم برنامه تلویزیونی «برو پی کارت» با هدف همراهی داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ در فرآیند انتخاب رشته، با بخشهای جدیدی هرشب از شبکه امید پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ارکان، تهیهکننده برنامه «برو پی کارت»، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به آغاز فصل ششم این برنامه گفت: این فصل با هدف کمک به داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ و خانوادههای آنان برای انتخاب رشتهای آگاهانهتر طراحی شده و علاوه بر بخشهای ثابت، دو محور جدید نیز به برنامه اضافه شده است.
وی افزود: یکی از بخشهای تازه برنامه «ایران ما» نام دارد که با توجه به تحولات اخیر کشور طراحی شده است. در این بخش تلاش میشود انتخاب رشته صرفاً بر اساس علایق و ویژگیهای فردی داوطلب نباشد و جایگاه رشتهها و مشاغل در مسیر پیشرفت کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. داوطلبان در این بخش با این پرسش مواجه میشوند که رشته و شغل موردنظرشان در سالهای آینده چه نقشی در حل مسائل کشور خواهد داشت و جایگاه ایران در حوزه مربوطه در سطح بینالمللی چگونه است.
تهیهکننده «برو پی کارت» همچنین از اضافه شدن بخشی با محوریت هوش مصنوعی خبر داد و گفت: در این بخش، تغییرات احتمالی بازار کار، مشاغلی که ممکن است تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار گیرند و همچنین مشاغل نوظهور بررسی میشود تا داوطلبان هنگام انتخاب رشته، تصویری از آینده حرفهای خود نیز داشته باشند.
ارکان درباره ساختار فصل جدید این برنامه گفت: «برو پی کارت» به صورت زنده و در قالبی ترکیبی روی آنتن میرود و بخشهایی همچون مرور اخبار انتخاب رشته، پاسخ به پرسشهای مخاطبان، ارائه آمار و اطلاعات مرتبط با انتخاب رشته و معرفی رشتهها و مشاغل دانشگاهی را دربرمیگیرد.
یکی از بخشهای اصلی برنامه، «رشتهچین» است که در آن مشاوران با حضور در برنامه، فرآیند تنظیم فهرست ۱۵۰ انتخاب داوطلبان گروههای مختلف آزمایشی از جمله ریاضی، تجربی، انسانی و هنر را تشریح میکنند. رویکرد برنامه بر این است که داوطلب با شناخت علایق و ویژگیهای شخصی خود بتواند فرآیند انتخاب رشته را تا حد امکان به صورت مستقل انجام دهد.
ارکان با اشاره به بازار خدمات مشاوره انتخاب رشته افزود: هدف برنامه، ارائه ابزارهایی است تا داوطلبان برای تنظیم انتخابهای خود صرفاً به خدمات پرهزینه وابسته نباشند. به گفته او، شناخت علاقه و اولویتبندی رشتهها از مهمترین بخشهای این فرآیند است.
تهیهکننده برنامه همچنین از توسعه سامانه اینترنتی «برو پی کارت» خبر داد و گفت: پس از تجربه فصلهای گذشته، نیاز به سایتی برای پاسخگویی به نیازهای شخصیسازیشده داوطلبان بیشتر احساس شد و در فصل جدید امکانات این سامانه گسترش یافته است.
در بخش «دنیای دیدنیها»، ویدئوهای معرفی رشتهها و مشاغل در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. این ویدئوها علاوه بر معرفی رشته، تجربههای واقعی افرادی را که در آن رشته تحصیل یا در آن شغل فعالیت کردهاند نیز بررسی میکند تا داوطلب با جنبههای مثبت و منفی انتخاب خود آشنا شود.
بخش «رشتهیاب» نیز امکان جستوجوی سادهتر دفترچه انتخاب رشته را فراهم کرده است. داوطلب میتواند عنوان رشته، دانشگاه، شهر و استان موردنظر خود را جستوجو کند و اطلاعات مربوط به کدرشتهمحلها را بیابد.
از دیگر امکانات سامانه، بخش مقایسه رشتهها و دانشگاههاست که به داوطلب اجازه میدهد دو گزینه را در کنار یکدیگر بررسی کند. همچنین در «آکادمی انتخاب رشته» پرسشنامههایی برای بررسی علایق، ویژگیهای فردی و برخی خطاهای شناختی مرتبط با انتخاب رشته در نظر گرفته شده است.
ارکان درباره فرآیند اصلی انتخاب رشته در سامانه گفت: داوطلب پس از طی مراحل مربوط به شناخت علایق و ویژگیهای فردی، وارد فرآیند «رشتهچین» میشود و با استفاده از ابزارهای مختلف، فهرست ۱۵۰ انتخاب خود را تنظیم و ویرایش میکند.
این سامانه هنگام انتخاب رشته، گزینههای مشابه را نیز به داوطلب پیشنهاد میدهد و عواملی مانند شهر، استان، شرایط مالی، امکان پرداخت شهریه، وضعیت بورسیه و شرایط خانوادگی را نیز در فرآیند انتخاب در نظر میگیرد.
به گفته تهیهکننده برنامه، داوطلبان در حال حاضر میتوانند به صورت تمرینی و با رتبه و تراز تخمینی، این فرآیند را تجربه کنند و پس از اعلام نتایج نهایی، اطلاعات کارنامه خود را در سامانه وارد کنند.
«برو پی کارت» ویژه ایام انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵، هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۰:۴۵ به صورت زنده از شبکه امید پخش میشود و بازپخش آن نیز ساعت ۱۲:۳۰ روز بعد خواهد بود. این ویژهبرنامه بنا بر اعلام تهیهکننده، تا حوالی نیمه مهر ادامه خواهد داشت. داوطلبان علاوه بر استفاده از سامانه و چتبات «برو پی کارت»، میتوانند پرسشهای خود را از طریق سامانه پیامکی برنامه با شماره ۳۰۰۶۵ مطرح کنند.
ارکان از ادامه این برنامه پس از پایان فصل انتخاب رشته خبر داد و گفت: پس از یک وقفه احتمالی یک تا دو هفتهای، «برو پی کارت» به صورت هفتگی و احتمالاً پنجشنبهها تا زمستان ادامه خواهد داشت.
محور اصلی این بخش، انتخاب رشته دانشآموزان پایه نهم برای ورود به پایه دهم خواهد بود و موضوعاتی مانند استعدادیابی، مسیریابی تحصیلی و شکلگیری هویت شغلی نوجوانان نیز در آن بررسی میشود. هدف این بخش پرداختن به تصمیمهای مهمی است که میتواند مسیر تحصیلی و شغلی دانشآموزان را در سالهای آینده تحت تأثیر قرار دهد.