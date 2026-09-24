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یادواره شهدای کار و کارگر شهرستان بوشهر با حضور شماری از خانواده شهدا، کارگران و مسئولان شهرستان بوشهر برگزار و از ۱۰ خانواده شهید تجلیل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ یادواره شهدای کار و کارگر شهرستان بوشهر با حضور شماری از خانواده شهدا، کارگران و مسئولان شهرستان بوشهر برگزار تجلیل شد. این یادواره از پیش یادوارههای دومین کنگره فرماندهان و ۲ هزار شهید استان بوشهر است که قرار است اسفند برگزار شود.
جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در این آیین گفت: مردم ایران خود انقلاب کردند، خود از میهن شان در برابر تجاوز صدام دفاع کردند و اکنون نیز خود پاسدار ایران و دین هستند.
سردار عبدالرضا دشتی افزود: نظام اسلامی مشروعیت و مقبولیت خود را از مردم گرفته و این مردم هستند که همواره در همه صحنهها حاضرند و بیش از ۲۰۰ شب میدان داری و خیابان داری میکنند تا کشور از گزند بیگانگان و خخودفروختگان در امان باشد.
سرهنگ غلامرضا نصیحتکن مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان بوشهر هم در این یادواره گفت: بیش از ۱۰ یادواره شهرستانی را در بخش کارگری برگزار کردهایم تا یاد شهدای کار و کارگر زنده بماند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هم گفت: هر آنچه داریم مدیون شهدا هستیم و قشر کارگر به دلیل تاب آور بودن و مقاوم در همه مقاطع نظام جمهوری اسلامیف شهدای کارگر نیز در خط مقدم تولید و کار و تلاش هستند اجر مضاعفی دارند. برگزاری این یادوارهها نیاز امروز و آینده جامع هاسلامی است. بهخ این دلیل که در معرض کینه توزی های دشمن هستم و دشمن درکمین آرمانهای ما است. بیان و یادآوری رشادتها ضامن بقای جامعه و آرمانها است.
فرمانده سپاه ناحیه بوشهر هم گفت: ۲۲۰ شهید کارگر در شهرستان بوشهر داریم که زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان قوت قلب کارگران در ایران اسلامی است.
در این یادواره یکی از یادگران دفاع مقدس هشت ساله خاطره گویی کرد و از ۱۰ خانواده شهدای کارگر تجلیل شد؛ از دیگر خانوادهها نیز در بازدید از آنها تجلیل خواهد شد.