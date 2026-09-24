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استاندار آذربایجان غربی گفت: تکمیل و افتتاح بارگاه شمس تبریزی خوی فراتر از یک دستاورد عمرانی، یک نقطه عطف راهبردی در دیپلماسی فرهنگی استان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی گفت: تکمیل و افتتاح بارگاه شمس تبریزی خوی فراتر از یک دستاورد عمرانی، یک نقطه عطف راهبردی در دیپلماسی فرهنگی استان محسوب میشود.
جلسه هماهنگی مراسم افتتاحیه بارگاه شمس تبریزی خوی به ریاست رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی و با حضور رسول مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، امین عارفنیا، مشاور وزیر میراثفرهنگی، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی و روسای کمیته ۹ گانه مراسم، در استانداری برگزار شد.
استاندار آذربایجان غربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح کیفی خدمات و زیرساختها، خواستار ایفای نقش دقیق و تخصصی کمیتههای اجرایی برای برگزاری مراسم افتتاحیه در سطحی شایسته از شکوه و اعتبار استان شد.
رحمانی با بیان اینکه پروژه ملی بارگاه شمس تبریزی، نماد عینی هویت عرفانی و فرهنگی استان ماست و با تلاشهای شبانهروزی تمامی عوامل اجرایی، به مراحل پایانی خود نزدیک شده است، افزود: این مجموعه با بهرهگیری از زیرساختهای نوین نظیر کتابخانه تخصصی و فضاهای نمایشگاهی، آماده میزبانی از رویدادهای بزرگ بینالمللی از جمله کنگره جهانی شمس و مولاناست.
او خاطرنشان کرد: تکمیل و افتتاح این پروژه فراتر از یک دستاورد عمرانی، یک نقطه عطف راهبردی در دیپلماسی فرهنگی استان برای جذب گردشگران خارجی و معرفی میراث معنوی ایران به جهانیان محسوب میشود و باید از ظرفیت آن برای توسعه گردشگری منطقه به بهترین شکل بهره برد.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به پتانسیلهای راهبردی استان در حوزه ترانزیت و گردشگری اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و محدودیتهای پروازی در مسیرهای بینالمللی، مرزهای استان آذربایجان غربی به دلیل مجاورت با اروپا، پتانسیل بالایی برای رونق اقتصادی و افزایش تردد در مرزها دارند، این تحولات مستلزم آمادگی کامل زیرساختها، بهویژه در بخش فرودگاهی است تا بتوانیم از این فرصت طلایی برای معرفی حداکثری ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی استان به جهان استفاده کنیم.
آذربایجان غربی در آستانه میزبانی از مفاخر جهان و رسانههای بینالمللی در مراسم افتتاحیه بارگاه شمس تبریزی خوی
امین عارفنیا، مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز از برنامههای گسترده رسانهای برای پوشش این رویداد خبر داد و اظهار کرد: در این مراسم، ۱۵ خبرنگار از رسانههای بینالمللی و ۳۵ خبرنگار از رسانههای ملی کشور به همراه خبرنگاران استانی و محلی حضور خواهند داشت تا ابعاد مختلف این رویداد را به مخاطبان جهانی معرفی کنند.
او افزود: برنامه میزبانی این مراسم با حضور گستردهای از صاحبنظران همراه است؛ به طوری که از ۴۰۰ شخصیت برجسته علمی، فرهنگی، سیاسی و مفاخر کشور دعوت شده است، علاوه بر این، دستگاههای اجرایی استان نیز برنامهریزی کردهاند تا حضور پررنگ و متنوع اقشار مختلف مردم را در این محفل بزرگ تضمین کنند.
مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت استراتژیک این پروژه و رویداد، بر همافزایی میان بخشهای مختلف تأکید و اظهار کرد: میراثفرهنگی استان، نه تنها سرمایهای برای مردم آذربایجان غربی، بلکه نقطه اتکای گردشگری در سطح منطقه است.
او تصریح کرد: وظیفه ما در این مرحله، فراتر از مدیریت یک پروژه، ایجاد بستری است که بتواند هویت تاریخی و فرهنگی استان را با استانداردهای بینالمللی پیوند بزند و در این راستا این مراسم میتواند نقطه عطفی در بازشناسی جایگاه تاریخی استان در نقشه گردشگری جهان باشد.
در پایان این جلسه، بر ضرورت هماهنگی میان کمیتههای مختلف، تأکید و مقرر شد تمامی ذینفعان و کمیتههای تشکیل شده، با بازنگری در برنامههای عملیاتی خود، فرآیند آمادگی را با تمرکز بر جزئیات و با هدف ارائه تصویری درخور از ظرفیتهای آذربایجان غربی تسریع بخشند تا تمامی زیرساختهای لازم پیش از موعد مقرر نهایی شود
حجازیفر مدیر کل صدا وسیمای مرکز آذربایجانغربی نیز گفت: هماهنگی لازم برای پخش زنده مراسم و استفاده از کلیپهای معرفی در پایتخت و استان آذربایجانغربی جهت شناساندن رویداد بین المللی شمس تبریزی از طریق بیلبوردها و ناوگان حمل و نقل و مانیتورهای شهری در خوی ارومیه و تهران صورت گرفته است .
وی گفت : تلاش میکنیم انعکاس مطلوب و مناسبی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی و فعالین فضای مجازی برای همایش انجام شود.