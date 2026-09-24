فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه استان خوزستان از انهدام باند سارقان کابل های برق یک شرکت خصوصی و دستگیری سه سارق و یک مالخر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند اظهار کرد: در پی وقوع سرقت کابل برق از یکی از شرکت‌های خصوصی در امیدیه، موضوع با جدیت در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی هویت اعضای باند ۳ نفره سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی موفق شدند هر سه سارق و یک نفر مالخر را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه با اشاره به اینکه ارزش اموال سرقتی حدود ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.