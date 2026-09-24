یادواره ۳۳۵ شهید شهرستان اردستان با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در میدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان در این مراسم با بیان اینکه در یک سال گذشته با وجود شرایط جنگی ۴۵ یادواره شهدا در این شهرستان برگزار شده است افزود: در حال حاضر بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ جان فدا در این شهرستان برای دفاع از وطن ثبت نام کرده‌اند.

سرهنگ روح الله صنعتکار افزود: شهرستان اردستان در کنار ۳۳۵ شهید، ۶۹۴ جانباز و آزاده برای حفظ جمهوری اسلامی تقدیم کرده است.