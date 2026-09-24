وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس در وزارت ارتباطات گفت: با وجود افزایش حجم و پیچیدگی حملات سایبری در شرایط جنگ، تلاش و همکاری مجاهدانه همکاران در حوزه‌های مختلف موجب شد خدمات ارتباطی و دولتی کشور بدون وقفه به مردم ارائه شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگویی اختصاصی در حاشیه افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس در وزارت ارتباطات، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، بر اهمیت ثبت و مستندسازی مجاهدت‌های انجام‌شده در دوران دفاع مقدس و همچنین وقایع و تلاش‌های اخیر تأکید کرد.

وی برپایی این نمایشگاه را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: این نمایشگاه کمک می‌کند همکاران با اتفاقات و مجاهدت‌های دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند و در عین حال، اتفاقات و تلاش‌هایی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر رخ داده است، مستند و برای آیندگان حفظ شود.

هاشمی با اشاره به نقش شهدا در تأمین امنیت و حفظ دستاورد‌های کشور افزود: نباید فراموش کنیم که امنیت کشور و داشته‌های امروزمان را مدیون شهدای عزیزمان هستیم.

وزیر ارتباطات شعار انتخاب‌شده برای این نمایشگاه، «همچنان دفاع باقی است» را دارای پیامی روشن دانست و گفت: این پیام در مقاطع مختلف زندگی و در حوزه‌های گوناگون قابل تفسیر است.

وی با اشاره به مأموریت وزارت ارتباطات در حوزه دفاع سایبری تصریح کرد: در حوزه فنی، یکی از مأموریت‌های مشخص همکاران ما دفاع سایبری است. همکاران ما در سال‌های اخیر و به‌ویژه در شرایط جنگ، مجاهدانه تلاش کردند از سامانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی کشور مراقبت و صیانت کنند.

هاشمی ادامه داد: شدت حملات در شرایط جنگ، هم از نظر حجم و هم از نظر پیچیدگی افزایش پیدا کرده بود، اما همکاری و تلاش همکاران در حوزه‌های مختلف باعث شد کشور در حوزه ارتباطات و خدمات، عملاً خاموش نشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: با تلاش مجموعه همکاران، امکان ارائه خدمات دولت و خدمات مختلف کشور به مردم عزیز همچنان فراهم ماند و این موضوع را می‌توان یک اتفاق مهم و ارزشمند دانست.