حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد موسوی، امام جمعه شهرستان بهارستان، نیز با اشاره به درس‌های ماندگار دوران دفاع مقدس، خداباوری، خودباوری، دشمن‌شناسی و ولایت‌باوری را از مهم‌ترین عوامل پیروزی و ماندگاری ملت ایران عنوان کرد.