تجدید میثاق مسئولان بهارستان با آرمانهای شهدا در هفته دفاع مقدس
همزمان با سومین روز هفته دفاع مقدس، آیین عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدای شهرستان بهارستان با حضور جمعی از مسئولان، پاسداران و بسیجیان در امامزاده حسن(ع)، امامزاده باقر(ع) و گلزار شهدای گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
در این آیین، شرکتکنندگان با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند و با آرمانهای امام خمینی(ره) و شهیدان تجدید میثاق کردند.
حجتالاسلام والمسلمین سیدسجاد موسوی، امام جمعه شهرستان بهارستان، نیز با اشاره به درسهای ماندگار دوران دفاع مقدس، خداباوری، خودباوری، دشمنشناسی و ولایتباوری را از مهمترین عوامل پیروزی و ماندگاری ملت ایران عنوان کرد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و صیانت از حقوق ملت ایران، بر ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمنان و تداوم راه و آرمانهای شهدا تأکید کرد.