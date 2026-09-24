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بخشدار بخش مرکزی شهرستان اصفهان بر توسعه ورزش روستایی، ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه حضور جوانان و بانوان در فعالیتهای ورزشی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در نشست بررسی مسائل ورزش و فوتبال بخش مرکزی شهرستان اصفهان، بخشدار این بخش گفت: باید با برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در فعالیتهای ورزشی فراهم شود.
رحمت الله ترابی با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت سالنهای ورزشی، زمینهای چمن و سایر فضاهای ورزشی روستاها گفت: این امکانات باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد و برنامهریزی مناسبی برای استفاده نوجوانان و جوانان از این ظرفیتها انجام شود.
وی همچنین بر توسعه ورزش بانوان تأکید کرد و افزود: بانوان روستاها نیز باید فرصت مناسبی برای استفاده از سالنهای ورزشی و زمینهای چمن داشته باشند و لازم است با حمایت و برنامهریزی، زمینه توسعه فوتبال و سایر رشتههای ورزشی بانوان در بخش مرکزی فراهم شود.
در پایان این نشست، اعضای هیأت فوتبال بخش مرکزی شهرستان اصفهان معرفی شدند.