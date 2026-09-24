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به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه اسوه با حضور مسئولان شهرستان در حسینیه اعظم شهر خور گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک گفت: این نمایشگاه در ۹ عرصه و ۳۲ غرفه، با مشارکت ۲۹ پایگاه مقاومت بسیج و ۲ پایگاه مردمی بعثت، به مدت سه روز برای بازدید علاقهمندان دایر است.
سرهنگ رضا صفری افزود: معرفی توانمندیها، دستاوردها و فعالیتهای جهادی، فرهنگی و اجتماعی پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان از اهداف برپایی این نمایشگاه است.
وی گفت: نمایشگاه اسوه، جلوه فرهنگ ایثار، مقاومت، مسئولیت پذیری و خدمت به مردم و بازتاب فعالیت پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان است.