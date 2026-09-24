روستای سفیدخانی سیروان با چشمه فصلی «نگل» به یکی از جاذبه‌های گردشگری استان ایلام تبدیل شده، اما نبود دهیاری در سفیدخانی سفلی، مشکلات زیرساختی متعددی را برای اهالی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روستای سفیدخانی سیروان به دلیل موقعیت کشاورزی و باغداری، به قطب این حوزه در منطقه تبدیل شده و چشمه فصلی «نگل» نیز آن را به یکی از جاذبه‌های گردشگری استان ایلام بدل کرده است.

با این حال، روستای سفیدخانی سفلی به دلیل نبود دهیاری، با مشکلات زیرساختی متعددی روبروست.

فرماندار سیروان در بازدید از این منطقه اعلام کرد: عملیات عمرانی در سه روستای سفیدخانی آغاز شده و تلاش‌ها برای جذب اعتبارات لازم جهت رفع کامل مشکلات این روستا در جریان است.