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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اصفهان در یادواری شهدای دستگرد برخوار: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایستادگی و خون شهداست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد در چهلودومین یادواره شهدای شهر دستگرد برخوار، جهاد و شهادت را مایه عزت اسلام و کشور دانست و افزود: شهدای دفاع مقدس همچون دیواری بلند، امنیت کشور را تضمین کرده و ایستادگی آنان زمینهساز شکلگیری توان دفاعی و بازدارندگی امروز ایران شده است
وی با تأکید بر رعایت عدالت و اصول اخلاقی و دینی حتی در برابر دشمن گفت: دفاع مقدس از آن جهت مقدس است که در دفاع نیز نباید از حدود الهی و اخلاقی عبور کنیم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریمها، خواستار همدلی بیشتر مردم و مسئولان شد و افزود: در شرایط سخت باید هزینهها را کاهش دهیم و بیشتر هوای یکدیگر و بهویژه اقشار مختلف مردم را داشته باشیم.
امام جمعه اصفهان در پایان تأکید کرد: امروز باید با همت، وحدت و روحیه خدمت، مسیر عزت و سربلندی کشور را ادامه دهیم.