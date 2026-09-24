نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در یادواری شهدای دستگرد برخوار: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایستادگی و خون شهداست.

چهل و دومین یادواره سرداران و شهدای شهر دستگرد برخوار اصفهان

چهل و دومین یادواره سرداران و شهدای شهر دستگرد برخوار اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در چهل‌ودومین یادواره شهدای شهر دستگرد برخوار، جهاد و شهادت را مایه عزت اسلام و کشور دانست و افزود: شهدای دفاع مقدس همچون دیواری بلند، امنیت کشور را تضمین کرده و ایستادگی آنان زمینه‌ساز شکل‌گیری توان دفاعی و بازدارندگی امروز ایران شده است

وی با تأکید بر رعایت عدالت و اصول اخلاقی و دینی حتی در برابر دشمن گفت: دفاع مقدس از آن جهت مقدس است که در دفاع نیز نباید از حدود الهی و اخلاقی عبور کنیم.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، خواستار همدلی بیشتر مردم و مسئولان شد و افزود: در شرایط سخت باید هزینه‌ها را کاهش دهیم و بیشتر هوای یکدیگر و به‌ویژه اقشار مختلف مردم را داشته باشیم.

امام جمعه اصفهان در پایان تأکید کرد: امروز باید با همت، وحدت و روحیه خدمت، مسیر عزت و سربلندی کشور را ادامه دهیم.