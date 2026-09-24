استاندار آذربایجان شرقی بر تسریع در روند بازسازی و راه اندازی کارخانه بلبرینگ تبریز تاکید کرد و گفت: عملیات اجرایی بازسازی این کارخانه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز و روند اجرای طرح با سرعت دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در دیدار با عباس سلیمیان رئیس هیئت مدیره و مالک شرکت بلبرینگ سازی تبریز با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح بازسازی کارخانه بلبرینگ سازی اظهار کرد:در اجرای این طرح باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شده و مراحل بازسازی با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: مدیریت استان از روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز حمایت کامل می‌کند و برای رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح، همکاری و پشتیبانی لازم را خواهد داشت.

سرمست همچنین بر حمایت از کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز تاکید کرد و گفت: در روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه، حفظ حقوق و امنیت شغلی کارگران باید مورد توجه جدی قرار گیرد و مدیریت استان از کارگران این واحد صنعتی حمایت خواهد کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر آغاز هر چه سریعتر عملیات اجرایی و پیگیری مستمر روند بازسازی این واحد صنعتی تاکید کرد.