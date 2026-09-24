ناگویا ۲۰۲۶؛ صعود تفتیان به مرحله نیمه نهایی
حسن تفتیان به مرحله نیمه نهایی دوی ۱۰۰ متر بازیهای آسیایی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، حسن تفتیان سریعترین مرد ایران در گروه چهارم دوی ۱۰۰ متر بازیهای آسیایی ناگویا با ثبت رکورد ۱۰.۴۶ ثانیه با پنج ورزشکار دیگر رقابت کرد و در جایگاه سوم ایستاد.
گفتنی است البلوشی از عمان با زمان ۱۰.۲۹ ثانیه و گورینرویر از هند با زمان ۱۰.۳۸ ثانیه به ترتیب در رتبههای اول و دوم این گروه قرار گرفتند.
از هر گروه ۳ نفر اول به صورت مستقیم به مرحله نیمه نهایی صعود میکنند.
مرحله نیمه نهایی و فینال این ماده جمعه سوم مهر ماه برگزار میشود.