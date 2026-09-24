معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در سفر یکروزه به فیروزکوه قول حمایت از طرح‌های مؤثر و ظرفیت‌دار این شهرستان را داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالکریم حسین‌زاده گفت: فیروزکوه با وجود قرارگرفتن در شمار مناطق محروم استان تهران، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در مسیر ارتباطی سه استان، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه برخوردار است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز رونق کسب‌وکار‌های روستایی، ایجاد اشتغال و اجرای طرح‌های کارآفرینانه باشد.

وی افزود: گر طرح مناسبی با ظرفیت مطلوب ارائه شود، آمادگی کامل داریم از آن حمایت کنیم و زمینه‌های لازم از جمله اعطای تسهیلات را در اختیار متقاضیان بگذاریم.

وی گفت: توسعه روستا‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی فیروزکوه می‌تواند این شهرستان را از یک مسیر عبوری به فرصتی برای رونق اقتصادی و کارآفرینی تبدیل کند؛ مسیری که تحقق آن به شناسایی و ارائه طرح‌های عملی و متناسب با توانمندی‌های منطقه وابسته است.