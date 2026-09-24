رؤسای قوای مقننه و قضائیه و مسئولان لشکری و کشوری در پیام‌هایی جداگانه از مواضع شجاعانه، اصولی و عزتمندانه رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل قدردانی کردند.