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پیام‌های قدردانی جداگانه مقامات کشور از سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد

رؤسای قوای مقننه و قضائیه و مسئولان لشکری و کشوری در پیام‌هایی جداگانه از مواضع شجاعانه، اصولی و عزتمندانه رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل قدردانی کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۲- ۱۵:۴۷
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برچسب ها: رئیس جمهور ، مجمع عمومی سازمان ملل ، پیام قدردانی
 