استاندار خوزستان با اشاره به وقوع حادثه در پالایشگاه آبادان و مصدومیت سه نفر از کارکنان، گفت: با تلاش دست‌اندرکاران، مشکل ایجادشده برطرف شده و تولید فرآورده‌های نفتی در این پالایشگاه بدون هیچ مشکلی در تراز مطلوب ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از پالایشگاه آبادان گفت: یک حادثه در مسیر پل رخ داده بود که دیشب از آن محل بازدید داشتیم و پس از آن به پالایشگاه آمدیم؛ خوشبختانه هماهنگی بسیار خوبی در پالایشگاه دیده می‌شد و همه پای کار بودند تا اشکال ایجادشده را برطرف کنند که این مشکل رفع شد.

وی با تأکید بر وضعیت مطلوب تولید افزود: در حال حاضر از حیث فرآورده‌های نفتی در این پالایشگاه هیچ مشکلی نداریم و لازم می‌دانم از مدیریت پالایشگاه، مهندسان، کارشناسان، تکنسین‌ها و فعالان حوزه HSE صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

استاندار خوزستان با تشریح جزئیات حادثه تصریح کرد: امروز اتفاقی افتاد که به همین دلیل یک بار دیگر آمدم تا از نزدیک وضعیت را ببینم؛ زمانی که همه سیستم‌ها را می‌خواستند به مدار برگردانند، بخش خلأ یعنی برج تختیری دچار حادثه شد و در نتیجه سه نفر از کارکنان مصدوم و دچار سوختگی شدند.

موالی‌زاده با اشاره به روند درمان مصدومان خاطرنشان کرد: ابتدا در بیمارستان آبادان اقدامات اولیه انجام شد و سپس به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شدند؛ خوشبختانه دو نفر از آنها حالشان خوب است و نفر سوم نیز با سوختگی بیشتر تحت مراقبت‌های لازم قرار دارد و سوختگی‌اش درجه بالا نیست.

وی با تأکید بر پیگیری درمان مصدومان اظهار داشت: با رئیس بیمارستان طالقانی صحبت کردیم و از اینجا که برویم مستقیماً به بیمارستان می‌رویم و رسیدگی به وضعیت بیماران و مصدومان را دنبال خواهیم کرد.

استاندار خوزستان با قدردانی از تلاش کارکنان پالایشگاه گفت: همه کارکنان پای کار هستند و انصافاً تولید ما در تراز خودش قرار دارد و هیچ مشکلی از این جهت نداریم و کار با دقت انجام شد.

موالی‌زاده در پایان با اشاره به ماهیت حادثه اظهار داشت: این حادثه به نوعی خیر مقدّر بود و بار دیگر لازم می‌دانم از همه دست‌اندرکاران تشکر کنم؛ بحمدالله هم از بُعد کمی و هم از بُعد کیفی، تولیدات ما در این پالایشگاه مشکل خاصی ندارد.