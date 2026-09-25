به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسین درویشی گفت: این دوره با حضور آموزیاران استان‌های فارس، بوشهر، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و یزد به میزبانی شهرستان سپیدان در استان فارس برگزار شد.

او بیان کرد: برگزاری این دوره با هدف توانمندسازی آموزیاران، شبکه‌سازی میان اعضا، تبادل تجربه و تقویت هماهنگی در اجرای برنامه‌های حوزه دانش‌آموزی انجام شد و شرکت‌کنندگان در جریان این دوره با موضوعات مرتبط با فعالیت‌های آموزیاران و نحوه اجرای مأموریت‌های محوله آشنا شدند.

درویشی بیان کرد: حضور آموزیاران استان‌های مختلف در کنار یکدیگر، فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات، آشنایی با ظرفیت‌های موجود در استان‌ها و شکل‌گیری ارتباط مؤثر میان اعضای شبکه آموزیاران فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز اجرای هماهنگ‌تر برنامه‌های دانش‌آموزی جمعیت هلال‌احمر باشد.

او بیان کرد: آموزیاران از ظرفیت‌های مهم جمعیت هلال‌احمر برای توسعه فعالیت‌های بشردوستانه در مدارس هستند و تقویت این شبکه می‌تواند به گسترش آموزش‌های امدادی، فرهنگ بشردوستی و فعالیت‌های داوطلبانه در میان دانش‌آموزان کمک کند.