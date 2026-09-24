ناگویا ۲۰۲۶؛ پایان کار دختران بسکتبال سه نفره ایران
تیم ملی بسکتبال سهنفره بانوان ایران در دیداری نزدیک شکست خورد و از ادامه رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ملیپوشان بسکتبال سهنفره بانوان ایران در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا برابر تایلند به میدان رفتند و در مسابقهای نزدیک، در نهایت با اختلاف یک امتیاز و در ثانیههای پایانی نتیجه را واگذار کردند.
ملیپوشان ایران از ابتدای مسابقه نمایش خوبی داشتند و در بیشتر دقایق بازی از حریف پیش بودند، اما در میانه مسابقه مهلا عابدی از ناحیه زانو دچار آسیبدیدگی شد.
عابدی با وجود مصدومیت و با انگیزهای مثالزدنی در زمین ماند و تا پایان برای تیم ملی جنگید؛ این در حالی بود که ایران پیش از این نیز فرناز خدامرادی را به دلیل آسیبدیدگی از ادامه مسابقات از دست داده بود.
با وجود تلاش بازیکنان و مقاومت تا آخرین لحظه، تایلند در ثانیههای پایانی به امتیاز برتری رسید تا تیم ملی ایران با نتیجه ۱۲ بر ۱۱ شکست بخورد و از گردونه رقابتهای بسکتبال سهنفره بازیهای آسیایی ناگویا کنار برود.
خسته نباشید به دختران با غیرت و پرتلاش بسکتبال ایران که تا آخرین ثانیه برای پیراهن تیم ملی جنگیدند.