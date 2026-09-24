منابع رسانه‌ای از تحرک یگان‌هایی از ارتش ترکیه در استان دهوک در شمال عراق و حرکت آنها به سمت مناطق کوهستانی گارا و متینا خبر داده‌اند؛ مناطقی که شماری از مواضع و اردوگاه‌های پ. ک. ک در آنها قرار دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، بر اساس گزارشی که امروز، ۲۴ سپتامبر، منتشر شده است، نیرو‌های ترکیه به سمت کوه‌های گارا و متینا در استان دهوک حرکت کرده‌اند تا برخی مقر‌ها و اردوگاه‌هایی را که اعضای پ. ک. ک پس از خلع سلاح و عقب‌نشینی ترک کرده‌اند، تحویل بگیرند. این گزارش جزئیات بیشتری درباره شمار نیرو‌های اعزام‌شده یا محدوده دقیق استقرار آنها ارائه نکرده است.

این تحرکات همزمان با اجرای مرحله جدید روند خلع سلاح پ. ک. ک در شمال عراق صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ماه سپتامبر، مقام‌های ترکیه، دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان عراق درباره تخلیه شماری از مواضع پ. ک. ک و نحوه تأمین امنیت مناطق تخلیه‌شده در حال هماهنگی هستند.

در چارچوب این سازوکار، تیم‌های امنیتی روند تخلیه ده‌ها موضع، اردوگاه، پناهگاه و غار مورد استفاده پ. ک. ک در شمال عراق را بررسی می‌کنند. سازمان اطلاعات ملی ترکیه «میت» نیز مسئولیت بررسی میدانی برخی از این نقاط و اطمینان از خروج نیرو‌ها و تخلیه سلاح، مهمات و مواد منفجره از آنها را بر عهده دارد.

گزارش‌ها شمار نقاط تحت بررسی را ۷۲ مورد اعلام کرده‌اند.

با این حال، بر اساس سازوکار اعلام شده از سوی مقام‌های عراقی، قرار است نیرو‌های مرزبانی عراق و نیرو‌های پیشمرگه در بخش‌هایی از مناطق تخلیه‌شده مستقر شوند تا از ایجاد خلأ امنیتی جلوگیری شود. این طرح مناطقی از جمله گارا، متینا و زاپ را نیز در بر می‌گیرد.

پیش از این نیز در ماه ژوئن گزارش شده بود که اعضای پ. ک. ک شماری از مواضع خود در مناطق گارا، متینا و دره زاپ را ترک کرده‌اند و نیرو‌های ترکیه به برخی نقاط تخلیه‌شده وارد شده‌اند.

تحولات شمال عراق در شرایطی ادامه دارد که آنکارا، بغداد و اربیل همکاری‌های امنیتی خود درباره آینده حضور پ. ک. ک در عراق را افزایش داده‌اند. همزمان ترکیه و عراق روز چهارشنبه بر گسترش همکاری‌های امنیتی و پایان حضور گروه‌های مسلح غیرقانونی در شمال عراق توافق کردند.

دو طرف همچنین درباره واگذاری تدریجی اردوگاه نظامی باشیکا ـ زلیکان ترکیه به دولت عراق به توافق رسیده‌اند.