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رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر استفاده گستردهتر از فناوریهای نوین در تولید قیر و آسفالت برای افزایش عمر مفید جادهها، کاهش زمان اجرای عملیات و مدیریت مصرف منابع تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مراسم گشایش همایش ارزیابی نقش قیرهای اصلاحشده در کیفیت رویههای آسفالتی در شیراز برگزار شد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این مراسم، تداوم فعالیتهای تولیدی در صنعت قیر و آسفالت را برای پایداری زیرساختهای کشور ضروری دانست.
غزال راهب با اشاره به پیشینه استفاده از قیر در ایران، بر بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناوری برای ارتقای کیفیت روسازی راهها تأکید کرد.
او استفاده از فناوریهای نوین در صنعت قیر و آسفالت را زمینهساز افزایش عمر مفید جادهها و کاهش هزینههای اجرایی دانست.
راهب همچنین از آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای گسترش همکاری با دانشگاهها، جامعه مهندسی، صنعت و شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
در این همایش، جمعی از مسئولان حوزه راه و شهرسازی، متخصصان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و فعالان صنعت قیر و آسفالت حضور داشتند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر توسعه تعامل میان مراکز علمی و بخش اجرایی برای بهبود کیفیت شریانهای ارتباطی کشور تأکید کرد.
در حاشیه این رویداد، قرارداد مطالعه و پژوهش درباره مقایسه عملکرد قیرهای خالص و اصلاحشده با عملکرد مخلوطهای آسفالتی میان مرکز تحقیقات و شرکت نفت پاسارگاد به امضا رسید.
این پژوهش با هدف ارزیابی دقیقتر عملکرد قیرهای اصلاحشده و بررسی کاربرد آنها در تولید مخلوطهای آسفالتی انجام میشود.
همایش ارزیابی نقش قیرهای اصلاحشده در کیفیت رویههای آسفالتی در شهر شیراز و با هدف تبادل دستاوردهای علمی و تخصصی این حوزه برگزار شد.