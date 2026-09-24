رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های نوین در تولید قیر و آسفالت برای افزایش عمر مفید جاده‌ها، کاهش زمان اجرای عملیات و مدیریت مصرف منابع تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مراسم گشایش همایش ارزیابی نقش قیرهای اصلاح‌شده در کیفیت رویه‌های آسفالتی در شیراز برگزار شد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این مراسم، تداوم فعالیت‌های تولیدی در صنعت قیر و آسفالت را برای پایداری زیرساخت‌های کشور ضروری دانست.

غزال راهب با اشاره به پیشینه استفاده از قیر در ایران، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری برای ارتقای کیفیت روسازی راه‌ها تأکید کرد.

او استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت قیر و آسفالت را زمینه‌ساز افزایش عمر مفید جاده‌ها و کاهش هزینه‌های اجرایی دانست.

راهب همچنین از آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای گسترش همکاری با دانشگاه‌ها، جامعه مهندسی، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

در این همایش، جمعی از مسئولان حوزه راه و شهرسازی، متخصصان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و فعالان صنعت قیر و آسفالت حضور داشتند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر توسعه تعامل میان مراکز علمی و بخش اجرایی برای بهبود کیفیت شریان‌های ارتباطی کشور تأکید کرد.

در حاشیه این رویداد، قرارداد مطالعه و پژوهش درباره مقایسه عملکرد قیرهای خالص و اصلاح‌شده با عملکرد مخلوط‌های آسفالتی میان مرکز تحقیقات و شرکت نفت پاسارگاد به امضا رسید.

این پژوهش با هدف ارزیابی دقیق‌تر عملکرد قیرهای اصلاح‌شده و بررسی کاربرد آنها در تولید مخلوط‌های آسفالتی انجام می‌شود.

همایش ارزیابی نقش قیرهای اصلاح‌شده در کیفیت رویه‌های آسفالتی در شهر شیراز و با هدف تبادل دستاوردهای علمی و تخصصی این حوزه برگزار شد.