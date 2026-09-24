خدمات کاروان سلامت به ۷۶ نفر در روستای کنگ و ریشه شهرستان گراش ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گراش گفت: امروز ۲ مهر ۱۴۰۵، کاروان سلامت این جمعیت با همکاری بسیج، دانشکده علوم پزشکی گراش و اداره صمت در روستای کنگ و ریشه از توابع دهستان فداغ گراش برگزار شد.

محمد شکاری افزود: در این برنامه ارائه خدمات رایگان پزشکی، مشاور تغذیه، داروی رایگان، آموزش‌های سلامت روان و امداد، بینایی سنجی، کمک‌های اولیه و برپایی فضای دوستدار کودک از دیگر بخش‌های این طرح بود.

او ادامه داد: در این برنامه ۷۶ نفر به صورت رایگان معاینه و دارو‌های مورد نیاز آنها توزیع شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گراش در پایان گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت عمومی و دسترسی اقشار کم برخوردار به خدمات درمانی اجرا شد.