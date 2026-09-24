با بهره‌برداری از مدرسه یک‌کلاسه در منطقه عشایری زیتون دهلران، شمار مدارس ساخته‌شده در استان ایلام در قالب طرح عدالت آموزشی به ۸۰ مدرسه رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «جلال حمره» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام، گفت: ۱۲۳ مدرسه ایمن، استاندارد و با ارتقای کیفیت خدمات آموزشی با اعتبار ۲.۵ همت تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: ساخت مدرسه در مناطق دورافتاده، سخت‌گذر و صعب‌العبور، گام برداشتن برای ساخت آینده‌ای عادلانه و برخورداری برابر از فرصت‌های آموزشی است.