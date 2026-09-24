آغاز لیگ برتر هندبال بانوان با برد مدعیان
هفته اول از بیست و دومین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور امروز با برگزاری سه دیدار و برتری تیمهای مدعی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، بیست و دومین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور امروز پنجشنبه ۲ مهر آغاز شد و در روز نخست هفته اول، سه دیدار برگزار گردید.
نتایج روز اول هفته نخست لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور - پنجشنبه ۲ مهرماه:
سپاهان اصفهان ۳۳ – یکتاافروز البرز ۱۹
صید و ساحل لنگه (آتنا) ۲۱ – دانشگاه آزاد قزوین ۳۰
نفت و گاز گچساران ۱۶ – استقلال تهران ۱۸
در ادامه هفته نخست رقابتهای لیگ برتر هندبال زنان فردا جمعه سوم مهرماه تیم مقاومت شهرداری تبریز میزبان تیم زاگرس جنوبی کازرون خواهد بود.