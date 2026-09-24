آغاز لیگ برتر هندبال بانوان با برد مدعیان

هفته اول از بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری سه دیدار و برتری تیم‌های مدعی آغاز شد.