به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از پایان عملیات خرید تضمینی- مباشرتی گندم در استان خبر داد و گفت: بیش از ۱۵۵ هزار تن گندم به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۸ هزار تن افزایش داشته است.

سجاد حسامی مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی، با اعلام پایان عملیات خرید تضمینی - مباشرتی گندم در استان اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی آذربایجان غربی با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز خرید و تشکل‌های تعاونی، عملیات خرید گندم مازاد تولیدکنندگان استان را در سال جاری با موفقیت به پایان رساند.

وی افزود: در مجموع بیش از ۱۵۵ هزار تن گندم به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان از کشاورزان استان خریداری شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته، ۱۸ هزار تن افزایش داشته است.

حسامی همچنین از خرید ۳ هزار و ۹۰۰ تن گندم بذری در سطح استان خبر داد و گفت: خرید گندم بذری نیز در راستای تأمین بذر مورد نیاز برای کشت سال آینده و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی انجام شده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی با اشاره به نقش شبکه تعاون روستایی در حمایت از کشاورزان و تسهیل فرآیند خرید محصولات استراتژیک، خاطرنشان کرد: اجرای منظم عملیات خرید و استفاده از ظرفیت شبکه تعاونی‌ها، نقش مهمی در جمع‌آوری محصول، حمایت از تولیدکنندگان و ساماندهی بازار گندم استان داشته است.

وی در پایان از همکاری و تلاش کشاورزان، ناظرین اداره کل غله و خدمات بازرگانی، مباشر استانی و شبکه عظیم تعاون روستایی، عوامل تشخیص، ذیحساب و اجرایی و تمامی دست‌اندرکاران عملیات خرید گندم در آذربایجان غربی قدردانی کرد.