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استاندار بوشهر گفت: امیدوارم بر مبنای قول مدیران آموزش و پرورش، علاوه بر آمادگی فضاها، امکانات و تجهیزات، به لحاظ نیروی انسانی هم هیچ کلاسی بدون معلم نباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه برنامهریزیها و تلاشهای ستاد بازگشایی مدارس بر این اصل استوار بوده که هیچ کلاسی بدون معلم نماند افزود: موضوع تشویق و تقدیر از نخبگان آموزشی نباید فراموش شود. همانطور که در سال گذشته از برترینهای کنکور سراسری و المپیادها تقدیر شد، امسال نیز باید برنامهریزی لازم برای درخشش دانشآموزان و تعیین جوایز ویژه برای رتبههای برتر صورت گیرد تا شاهد ایجاد فضای انگیزشی بیشتری در مدارس باشیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مدارس استثنایی بیان کرد: اقشار خاص و خانواده بزرگ وزارت آموزش و پرورش نیازمند حمایت ویژهاند. احداث مدرسه اوتیسم در استان که پیشبینی شده است، باید اجرایی شود.
استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه استان در حوزه تکمیل فضاهای آموزشی، رتبه نخست را در نهضت مدرسهسازی و عدالت آموزشی کشور دارد، گفت: استان بوشهر در نهضت مدرسهسازی و عدالت آموزشی با جدیت گام برداشته است. با این حال، موضوع مهم دیگر، کیفیتبخشی به آموزش است که مورد تأکید رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش قرار دارد. ما نباید صرفاً به تغییرات شکلی مانند تغییر چیدمان نیمکتها بسنده کنیم، بلکه باید با بهرهگیری از روشهای خلاقانه و نوین آموزش، کیفیت آموزش و تربیت را ارتقا دهیم.
زارع با تأکید بر لزوم ارتقای معدل کتبی آزمونهای سراسری افزود: نتایج آزمونهای امسال نشان از موفقیت نسبی میدهد، ولیکن هدف گذاری باید حصول نتایج مطلوبتر باشد.
وی بیان کرد: در بحث تجهیزات و امکانات پژوهشسراها، علاوه بر هوشمندسازی، باید از تمامی ظرفیتهای قانونی از جمله مسئولیتهای اجتماعی صنایع برای ایجاد شرایط بهتر در مدارس استفاده کنیم. آموزش و پرورش استان بوشهر با وجود همه محدودیتها در سال گذشته در مسابقات مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی عملکرد موفقی داشت که نشاندهنده ظرفیت و استعداد فرزندان بوشهری است.