به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان در این طرح‌ها، ۴ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده و روند توسعه سایت‌های روستایی همچنان ادامه دارد.

با بهره‌برداری از این سایت‌ها، ارتباط پایدارتر و دسترسی بهتر به اینترنت برای ساکنان مناطق روستایی فراهم می‌شود.

توسعه این زیرساخت‌ها، دسترسی روستاییان به خدمات الکترونیکی، آموزشی و اقتصادی را نیز تسهیل می‌کند