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با هدف تقویت پوشش تلفن همراه و بهبود کیفیت اینترنت در روستاها، ۷ سایت جدید ارتباطی در روستاهای کردستان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، برای توسعه زیرساختهای ارتباطی استان در این طرحها، ۴ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده و روند توسعه سایتهای روستایی همچنان ادامه دارد.
با بهرهبرداری از این سایتها، ارتباط پایدارتر و دسترسی بهتر به اینترنت برای ساکنان مناطق روستایی فراهم میشود.
توسعه این زیرساختها، دسترسی روستاییان به خدمات الکترونیکی، آموزشی و اقتصادی را نیز تسهیل میکند